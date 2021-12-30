Данилов о нападении РФ и военном положении - Отдыхайте и празднуйте, угрозы нет

https://racurs.ua/n165144-danilov-o-vtorjenii-rf-na-novyy-god-otdyhayte-i-prazdnuyte-ugrozy-net.html

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Вероятность вторжения России в Украину в январе оценил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по результатам заседания СНБО 30 декабря.

Что касается января, февраля, марта (по поводу возможного нападения РФ — ред.). Еще раз подчеркиваю — риски могут быть. На сегодняшний день вводить (военное положение в Украине — ред.) и пугать общество абсолютно не нужно. Ситуация под контролем, — заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в четверг.

По его мнению, прежде всего, речь идет об информкампании страны-агрессора, нацеленной на запугивание населения.

Это одна из информационных атак… Мы сегодня не видим всех этих вещей (подготовки РФ к нападению — ред.)… Относительно введения военного положения — мы сегодня не видим соответствующих обстоятельств. Если они появятся — будем сразу же информировать общество. Таких обстоятельств сейчас нет. Более того, наши специалисты говорят, что большое вторжение Россия не может совершить физически. Для этого нужны определенные подготовительные процессы, — добавил Данилов.

Также он подчеркнул, что ситуация остается под контролем Украины. Кроме этого, он ответил на реплику журналиста о том, можно ли спокойно праздновать новый год и Рождество.