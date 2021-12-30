Тысяча Зеленского - еще один банк присоединился к “єПідтримке”

https://racurs.ua/n165143-tysyacha-zelenskogo-esche-odin-bank-prisoedinilsya-k-iepidtrimke.html

Ракурс

Оформить карту «єПідтримка» и получить 1 тыс. грн денежной помощи за полный курс вакцинации против коронавируса граждане Украины теперь могут в еще одном банке — «Райффайзен Банке».

Это уже седьмое финучреждение, которое присоединилось к государственной программе. Об этом информирует пресс-служба банка.

После оформления карты необходимо подать заявление на выплату 1 тыс. грн в приложении «Дія». Для этого нужно зайти в приложение и в разделе «Услуги» отправить заявление на получение помощи и выбрать карту «єПідтримка» в своем банке. В настоящее время карты выдают следующие финучреждения:

государственный «ПриватБанк»,

государственный «Ощадбанк»,

monobank,

«А-Банк»,

Альфа-банк,

Укргазбанк,

«Райффайзен Банк».

Для того, чтобы получить так называемую «тысячу Зеленского», нужно быть полностью вакцинированным и иметь «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія». А также быть гражданином Украины от 18 лет.

Деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки по Украине в течение четырех месяцев. Если за это время граждане не потратят средства — счет закроют. Люди от 60 лет смогут использовать тысячу гривен за вакцинацию против коронавируса на социальные нужды, в частности, на покупку лекарства. Но такую возможность запустят с января 2022 года.