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Ракурс
Тисяча Зеленського — ще один банк приєднався до “єПідтримки” - “єПідтримка”

Тисяча Зеленського — ще один банк приєднався до «єПідтримки»

30 гру 2021, 19:02
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Оформити картку «єПідтримка» та отримати 1 тис. грн грошової допомоги за повний курс вакцинації проти коронавірусу громадяни України тепер можуть в ще одному банку — «Райффайзен Банк».

Це вже сьома фінустанова, яка долучилася до державної програми. Про інформує прес-служба банку.

Після оформлення картки необхідно подати заяву на виплату 1 тис. грн у застосунку «Дія». Для цього потрібно зайти у застосунок та в розділі «Послуги» надіслати заяву на отримання допомоги та обрати картку «єПідтримка» у своєму банку. Наразі картки видають такі фінустанови:

  • державний «ПриватБанк»,

  • державний «Ощадбанк»,

  • monobank,

  • «А-Банк»,

  • «Альфа-банк»,

  • «Укргазбанк»,

  • «Райффайзен Банк».

Для того, щоб отримати так звану «тисячу Зеленського» потрібно бути повністю вакцинованим та мати «зелений» COVID-сертифікат у додатку «Дія». А також бути громадянином України від 18 років.


Гроші можна витратити на книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки Україною впродовж чотирьох місяців. Якщо за цей час громадяни не витратять кошти — рахунок закриють. Люди від 60 років зможуть використати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу на соціальні потреби, зокрема, на купівлю ліків. Але таку можливість запустять із січня 2022 року.

Джерело: Ракурс


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