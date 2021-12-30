Тисяча Зеленського — ще один банк приєднався до “єПідтримки” - “єПідтримка”

https://racurs.ua/ua/n165143-tysyacha-zelenskogo-sche-odyn-bank-pryiednavsya-do-iepidtrymky.html

Ракурс

Оформити картку «єПідтримка» та отримати 1 тис. грн грошової допомоги за повний курс вакцинації проти коронавірусу громадяни України тепер можуть в ще одному банку — «Райффайзен Банк».

Це вже сьома фінустанова, яка долучилася до державної програми. Про інформує прес-служба банку.

Після оформлення картки необхідно подати заяву на виплату 1 тис. грн у застосунку «Дія». Для цього потрібно зайти у застосунок та в розділі «Послуги» надіслати заяву на отримання допомоги та обрати картку «єПідтримка» у своєму банку. Наразі картки видають такі фінустанови:

державний «ПриватБанк»,

державний «Ощадбанк»,

monobank,

«А-Банк»,

«Альфа-банк»,

«Укргазбанк»,

«Райффайзен Банк».

Для того, щоб отримати так звану «тисячу Зеленського» потрібно бути повністю вакцинованим та мати «зелений» COVID-сертифікат у додатку «Дія». А також бути громадянином України від 18 років.

Гроші можна витратити на книги, спортзали, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки Україною впродовж чотирьох місяців. Якщо за цей час громадяни не витратять кошти — рахунок закриють. Люди від 60 років зможуть використати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу на соціальні потреби, зокрема, на купівлю ліків. Але таку можливість запустять із січня 2022 року.