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РНБО під ялинку - трансляція брифінгу Данілова

РНБО під ялинку — трансляція брифінгу Данілова

30 гру 2021, 18:55
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РНБО — Рада нацберезпеки та оборони — провела 30 грудня заключне в 2021 році засідання.

За його результатами до журналістів вийшов секретар цього органу Олексій Данілов.

Нагадаємо, що спочатку президент та секретар РНБО планували провести засідання 29 грудня, але згодом в Радбезі повідомили, що Зеленський збільшив кількість питань, які мали розглянути члени цього органу. Частина експертів підозрювали, що на заключному в році засіданні РНБО можуть запровадити санкції стосовно Петра Порошенка.


Увечері 28 грудня президент увів в дію нові рішення РНБО щодо двох телеканалів — вони потрапили під санкції.

Відзначимо, що саме у 2021 році діяльність та вплив РНБО різко активізувалася. Через Радбез влада змогла узаконити численні санкції стосовно багатьох політиків, ЗМІ та підприємств, яких підозрюють у сприянні агресії РФ, антиукраїнській діяльності чи контрабанді.

Джерело: Ракурс


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