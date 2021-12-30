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Ракурс
СНБО под елку - трансляция брифинга Данилова

СНБО под елку — трансляция брифинга Данилова

30 дек 2021, 18:55
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СНБО — Совет нацбезопасности и обороны — провел 30 декабря заключительное в 2021 году заседание.

По его результатам к журналистам вышел секретарь этого органа Алексей Данилов.

Напомним, что сначала президент и секретарь СНБО планировали провести заседание 29 декабря, но впоследствии в Совбезе сообщили, что Зеленский увеличил количество вопросов, которые должны были рассмотреть члены этого органа. Часть экспертов подозревали, что на заключительном в году заседании СНБО могут ввести санкции в отношении Петра Порошенко.


Вечером 28 декабря президент ввел в действие новые решения СНБО по поводу двух телеканалов — они попали под санкции.

Отметим, что именно в 2021 году деятельность и влияние СНБО резко активизировалась. Через Совбез власти смогли узаконить многочисленные санкции в отношении многих политиков, СМИ и предприятий, подозреваемых в содействии агрессии РФ, антиукраинской деятельности или контрабанде.

Источник: Ракурс


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