СНБО под елку - трансляция брифинга Данилова

https://racurs.ua/n165133-snbo-pod-elku-translyaciya-brifinga-danilova.html

Ракурс

СНБО — Совет нацбезопасности и обороны — провел 30 декабря заключительное в 2021 году заседание.

По его результатам к журналистам вышел секретарь этого органа Алексей Данилов.

Напомним, что сначала президент и секретарь СНБО планировали провести заседание 29 декабря, но впоследствии в Совбезе сообщили, что Зеленский увеличил количество вопросов, которые должны были рассмотреть члены этого органа. Часть экспертов подозревали, что на заключительном в году заседании СНБО могут ввести санкции в отношении Петра Порошенко.

Вечером 28 декабря президент ввел в действие новые решения СНБО по поводу двух телеканалов — они попали под санкции.

Отметим, что именно в 2021 году деятельность и влияние СНБО резко активизировалась. Через Совбез власти смогли узаконить многочисленные санкции в отношении многих политиков, СМИ и предприятий, подозреваемых в содействии агрессии РФ, антиукраинской деятельности или контрабанде.