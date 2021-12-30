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Ракурс
Военный самолет США кружит над востоком Украины

Военный самолет США кружит над востоком Украины (ФОТО)

30 дек 2021, 18:34
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Военный самолет радиоэлектронной разведки E-8C, входящий в состав боевого управления Военно-воздушных сил США, 30 декабря был замечен над востоком Украины.

Такие данные содержат сервис Flightradar24.

Американский самолет-разведчик несколько раз пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе. Откуда он вылетел точно не известно, но на Flightradar24 его путь начинается с территории Польши.


Ранее на этой неделе Соединенные Штаты отправили для мониторинга Донбасса самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars. Тогда ВВС США выполняли разведывательную миссию над восточной Украиной, чтобы собрать информацию о действиях России у границы и на оккупированных территориях. Перед этим Москва объявила об отводе 10 тыс. солдат от границы.

Источник: Ракурс


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