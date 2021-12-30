Военный самолет США кружит над востоком Украины

https://racurs.ua/n165142-voennyy-samolet-ssha-krujit-nad-vostokom-ukrainy-foto.html

Ракурс

Военный самолет радиоэлектронной разведки E-8C, входящий в состав боевого управления Военно-воздушных сил США, 30 декабря был замечен над востоком Украины.

Такие данные содержат сервис Flightradar24.

Американский самолет-разведчик несколько раз пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе. Откуда он вылетел точно не известно, но на Flightradar24 его путь начинается с территории Польши.

Ранее на этой неделе Соединенные Штаты отправили для мониторинга Донбасса самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars. Тогда ВВС США выполняли разведывательную миссию над восточной Украиной, чтобы собрать информацию о действиях России у границы и на оккупированных территориях. Перед этим Москва объявила об отводе 10 тыс. солдат от границы.