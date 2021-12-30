Військовий літак США кружляє над сходом України

https://racurs.ua/ua/n165142-viyskovyy-litak-ssha-krujlyaie-nad-shodom-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Військовий літак радіоелектронної розвідки E-8C, що входить до складу бойового управління Військово-повітряних сил США, 30 грудня помітили над сходом України.

Такі дані містить сервіс Flightradar24.

Американський літак-розвідник декілька разів пролетів вздовж лінії розмежування на Донбасі. Звідки він вилетів, точно не відомо, але на Flightradar24 його шлях починається з території Польщі.

Раніше цього тижня Сполучені Штати відправили для моніторингу Донбасу літак бойового управління та цілевказівки E-8 Joint Stars. Тоді ВПС США виконували розвідувальну місію над східною Україною, щоб зібрати інформацію про дії Росії біля кордону та на окупованих територіях. Перед тим Москва оголосила про відведення 10 тис. солдат від кордону.