Локдаун для невакцинованих до квітня діятиме в Італії

https://racurs.ua/ua/n165141-lokdaun-dlya-nevakcynovanyh-do-kvitnya-diyatyme-v-italiyi.html

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Локдаун для невакцинованих запровадив уряд Італії через стрімке поширення у світі нового штаму коронавірусу «Омікрон». Обмеження діятимуть з 10 січня до кінця березня. Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

Після новорічних свят невакциновані громадяни не зможуть:

відвідувати низку закладів,

проживати в готелях,

користуватися громадським транспортом,

ходити на масові заходи (наприклад, весілля).

Окрім цього, до кінця січня офіційний Рим заборонив проведення усіх вечірок та концертів.

Під час відвідування громадських закладів та проїзду у транспорті обов’язково необхідно носити респіратор типу FFP2. Також усюди, за винятком ресторанів і барів, не можна вживати їжу чи напої.

Водночас італійський уряд послабив певні правила самоізоляції. Тим, хто перехворів або повністю вакцинувався від коронавірусу не пізніше вересня, можна не сидіти на карантині при контакті з хворим, але впродовж 10 днів потрібно носити маску. Невакцинованим варто 10 днів сидіти на самоізоляції.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано вісім підтверджених випадків «Омікрону» у Києві, Київській області, Львові, Дніпрі, Житомирі і Бердичеві.

Штам коронавірусу Omicron (B.1.1.529) вперше виявили у ПАР 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала його таким, «що викликає побоювання». Експерти вважають, що «Омікрон» може виявитися стійкішим до вакцин.