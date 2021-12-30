Локдаун для невакцинированных до апреля ввела Италия

https://racurs.ua/n165141-lokdaun-dlya-nevakcinirovannyh-do-aprelya-vvela-italiya.html

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Локдаун для невакцинированных ввело правительство Италии из-за стремительного распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон». Ограничения будут действовать с 10 января по конец марта. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

После новогодних праздников невакцинированные граждане не смогут:

посещать ряд заведений,

проживать в отелях,

пользоваться общественным транспортом,

ходить на массовые мероприятия (например, свадьбу).

Кроме того, до конца января официальный Рим запретил проведение всех вечеринок и концертов.

При посещении общественных заведений и проезде в транспорте обязательно нужно будет носить респиратор типа FFP2. Также везде, за исключением ресторанов и баров, запрещено употреблять еду или напитки.

В то же время итальянское правительство ослабило определенные правила самоизоляции. Тем, кто переболел или полностью вакцинировался от коронавируса не позднее сентября, можно не сидеть на карантине при контакте с больным, но в течение 10 дней нужно носить маску. Невакцинированным следует 10 дней сидеть на самоизоляции.

Напомним, в Украине зарегистрировано восемь подтвержденных случаев «Омикрона» в Киеве, Киевской области, Львове, Днепре, Житомире и Бердичеве.

Штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в ЮАР 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения признала этот штамм «вызывающий опасения». Эксперты считают, что «Омикрон» может оказаться более устойчивым к вакцинам.