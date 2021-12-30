«Омикрон» обнаружили в еще одной области Украины — детали

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Ракурс

Штамм «Омикрон» в четверг, 30 декабря, был обнаружен в Житомирской области. Речь идет о двух случаях инфицирования новым вариантом коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного лабораторного центра.

Заражение Омикроном подтвердили у 41-летней и 62-летней женщин, которые недавно вернулись из Италии. Обе больные не были вакцинированы против COVID-19.

30 декабря вирусологическая лаборатория ГУ «Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины» подтвердила два случая инфицирования в Житомире и Бердичеве штаммом SARS-CoV-2 «Омикрон» путем выявления мутаций, характерных для данного штамма, — говорится в сообщении.

Известно, что пациентки по возвращении в Украину из-за плохого самочувствия обратились в медицинское учреждение. Житомирские эпидемиологи планируют направить свои результаты в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования.

Напомним, теперь в Украине восемь подтвержденных случаев «Омикрона».

По состоянию на 29 декабря в стране было обнаружено шесть инфицированных новым штаммом коронавируса:

в Киеве,

Киевской области,

Львове,



Днепре.

Напомним, 25 ноября в ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron.