«Омикрон» вызвал вспышку COVID-19 среди трижды вакцинированных

https://racurs.ua/n165107-omikron-vyzval-vspyshku-covid-19-sredi-trijdy-vakcinirovannyh.html

Ракурс

Штамм «Омикрон», новая разновидность коронавируса, заразил большинство участников закрытой научно-медицинской конференции, несмотря на три дозы вакцины против коронавируса и ПЦР-тест за 36 часов до встречи.

Инцидент произошел на Фарерских островах, передает medRxiv.

В мероприятии приняли участие 33 работника здравоохранения, причем все они были привиты вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и получили третью дозу не ранее чем за 2,5 месяца до события. Накануне конференции все они сдали отрицательный тест на SARS-CoV-2, большинство — ПЦР.

Через несколько дней после окончания конференции некоторые участники почувствовали себя нехорошо — ПЦР-тесты оказались положительными. Проверились и другие: всего «+" получили 21 из 33 человек, причем все зараженные (средний возраст 45 лет) были с симптомами, хотя и преимущественно легкими.

Ни один из пациентов не был госпитализирован с COVID-19, но по такой небольшой выборке невозможно определить частоту госпитализаций или смертность от «Омикрона».

Наиболее частыми симптомами была утомляемость (15 человек), боли в мышцах и лихорадка (по 13), насморк (12), боль в суставах (11), а наименее распространенными — потеря вкуса (5), запаха и боли в 4).

Отмечается, что вакцины первого поколения гораздо слабее защищают от заражения «Омикроном», демонстрирующим высокую заразность и иммунное ускользание. Вакцинальный иммунитет дает подавляющему большинству привитых устойчивую защиту против COVID-19 среднего и тяжелого течения. Высокая заразность «Омикрона» объясняется его коротким инкубационным периодом — в сравнении с прошлыми штаммами.

Напомним, ранее мы сообщали, что штаммы коронавируса «Омикрон» и «Дельта» могут спровоцировать огромное количество новых случаев ковида в мире. При этом это будет не новая волна коронавируса, а настоящее цунами, считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.