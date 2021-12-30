Штамм Omicron может привести к «цунами» новых случаев. Фото: gazeta.ru

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Штаммы коронавируса «Омикрон» и «Дельта» могут спровоцировать огромное количество новых случаев ковида в мире.

При этом это будет не новая волна коронавируса, а настоящее цунами. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил об этом во время брифинга, который транслировался в Twitter организации.

Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру, — отметил глава ВОЗ.



Ранее сообщалось о рекордно высоких уровнях заражения COVID-19 в Италии и Швейцарии. В Британии зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. А в Минздраве Франции заявили, что в стране зафиксировали беспрецедентное количество случаев заражения ковидом за последние сутки, назвав рост числа случаев заражения «цунами».

Напомним, штамм «Омикрон» стал господствующим в Соединенных Штатах Америки. На этот COVID-вариант сейчас приходится 73% случаев заражения коронавирусом в стране. При этом неуклонно растет количество новых больных.