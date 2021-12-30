Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Штамм Omicron может привести к «цунами» новых случаев. Фото: gazeta.ru

Штамм Omicron может привести к «цунами» новых случаев заражения — ВОЗ

30 дек 2021, 10:29
999

Штаммы коронавируса «Омикрон» и «Дельта» могут спровоцировать огромное количество новых случаев ковида в мире.

При этом это будет не новая волна коронавируса, а настоящее цунами. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил об этом во время брифинга, который транслировался в Twitter организации.

Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру, — отметил глава ВОЗ.


Ранее сообщалось о рекордно высоких уровнях заражения COVID-19 в Италии и Швейцарии. В Британии зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. А в Минздраве Франции заявили, что в стране зафиксировали беспрецедентное количество случаев заражения ковидом за последние сутки, назвав рост числа случаев заражения «цунами».

Напомним, штамм «Омикрон» стал господствующим в Соединенных Штатах Америки. На этот COVID-вариант сейчас приходится 73% случаев заражения коронавирусом в стране. При этом неуклонно растет количество новых больных.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров