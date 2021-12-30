Накануне звонка Байдена и Путина Госдеп поговорил с Зеленским и союзниками

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Государственный департамент США консультировался с Украиной, союзниками и партнерами по НАТО в преддверии телефонного разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Госсекретарь Энтони Блинкен написал в своем Твиттер, что 29 декабря разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тема звонка: наращивание Россией военных сил на границах Украины, усилия мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и последующие дипломатические контакты с Россией.

Кроме того, Блинкен провел телефонный разговор с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании Жан-Ивом Ле Дрианом, Анналеной Бербок и Элизабет Трасс.

В Госдепе говорят, что Блинкен разговаривал с коллегами о координации действий по сдерживанию агрессии РФ против Украины. Речь шла и о намерении «возложить на Россию серьезные последствия и серьезный ущерб за такие действия».

Стало известно и о том, что Байден и Зеленский проведут в ближайшее время телефонный разговор. В графике Байдена даты запланированного разговора пока нет.

Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут поддерживать тесный контакт. У нас пока нет конкретно запланированного в графике разговора, но они снова поговорят в скором времени, — заявили 29 декабря на брифинге в Белом доме.

Напомним, что в четверг, 30 декабря, президент США проведет телефонный разговор с президентом России.