Байден согласился на переговоры с Путиным. Фото: Getty Images

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Джо Байден, президент США, планирует 30 декабря провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Во время телефонного разговора главы государств обсудят ряд тем, включая будущие дипломатические контакты США и РФ. О звонке американского лидера глава страны-агрессора попросил сам. Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Горн, сообщает CNN.

По ее словам, Байден согласился на разговор с Путиным потому что считает, что «когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером не заменим».

Американская чиновница подчеркнула, что Белый дом продолжает вести широкую дипломатию с европейскими союзниками и партнерами. В частности, Вашингтон консультируется для ответа на военное наращивание сил России вблизи украинской границы.

В пресс-службе Белого дома уже подтвердили завтрашние переговоры Байдена с Путиным. Телефонный разговор запланирован на 22.30 по киевскому времени. Эти переговоры станут вторым прямым контактом между двумя лидерами в декабре 2021 года.

Напомним, 10 января Вашингтон ожидает участие Москвы в платформе Стратегического диалога по безопасности. Президент США Джо Байден уже прокомментировал вопрос возможной встречи с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Источник: CNN