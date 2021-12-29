Напечатаный на 3D-принтере дом в США. Фото: livejournal.com

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Напечатанный на 3D-принтере дом впервые заселили в Соединенных Штатах Америки.

Такой подарок на Рождество получила семья из штата Вирджиния. Новый владелец дома, Эйприл Спрингфилд, приобрела дом по программе Habitat Homebuyer Program. Чтобы получить право приобрести этот дом, женщине пришлось отработать более 300 «волонтерских часов». Это одно из основных требований программы для потенциальных покупателей жилья. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Отмечается, что некоммерческая организация, Habitat For Humanity строит и ремонтирует дома в партнерстве с семьями и отдельными лицами с низким доходом. Этот проект воплощают в жизнь в партнерстве со специализированной компанией по 3D-печати Alquist.

Само жилое помещение построено из бетона и имеет площадь 111 кв. м. В доме есть три спальни и две ванные комнаты. Всего на создание дома потратили 28 часов. Официальные данные свидетельствуют, что этот дом стоит на 15−20% дешевле, чем обычный.

Владельцы дома получили в подарок персональный 3D-принтер, благодаря которому можно будет дополнить интерьер. Этот принтер может напечатать множество полезных вещей — от розетки до ручек шкафа.

Напомним, в мексиканском штате Табаско появится первый в мире поселок, созданный с помощью 3D-принтера Vulcan II производства компании Icon. Вместо чернил в принтере использовали цемент. В этих домах будут проживать семьи, которые сейчас живут в жилищах, построенные с помощью подручных материалов: дерева, металла и тому подобное.

Источник: Habitat For Humanity