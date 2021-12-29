Надрукований на 3D-принтері будинок в США. Фото: livejournal.com

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Надрукований на 3D-принтері будинок вперше заселили в Сполучених Штатах Америки.

Такий подарунок на Різдво отримала родина зі штату Вірджинія. Новий власник будинку, Ейпріл Спрінгфілд, придбала дім за програмою Habitat Homebuyer Program. Щоб отримати право придбати цей дім, жінці довелося відпрацювати понад 300 «волонтерських годин». Це одна з основних вимог програми для потенційних покупців житла. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Зазначається, що некомерційна організація, Habitat For Humanity будує і ремонтує будинки в партнерстві з сім’ями та окремими особами з низьким доходом. Цей проект втілюють в життя у партнерстві зі спеціалізованою компанією з 3D-друку Alquist.

Саме житлове приміщення побудоване з бетону та має площу 111 кв. м. У будинку є три спальні та дві ванні кімнати. Загалом на створення будинку витратили 28 годин. Офіційні дані свідчать, що цей дім коштує на 15−20% дешевше, ніж звичайний.

Власники будинку отримали в подарунок персональний 3D-принтер, завдяки якому можна буде доповнити інтер'єр. Цей принтер може надрукувати безліч корисних речей — від розетки до ручок шафи.

Нагадаємо, у мексиканському штаті Табаско з’явиться перше у світі селище, створене за допомогою 3D-принтера Vulcan II виробництва компанії Icon. Замість чорнил у принтері використовували цемент. У цих будинках будуть проживати родини, які зараз мешкають в оселях, побудовані за допомогою підручних матеріалів: дерева, металу тощо.

Джерело: Habitat For Humanity