КПВВ на Донбасі. Фото: r2p.org.ua

https://racurs.ua/ua/n165087-moskva-vymagaie-vyznaty-suputnyk-dlya-vidkryttya-kpvv-kyyiv-vidpoviv.html

Ракурс

Україна не визнаватиме російську COVID-вакцину «Супутник».

Москва вимагала від Києва визнати цей сумнівний препарат для щеплення від коронавірусу в обмін на відкриття КПВВ на Донбасі. Україна не робитиме цього, оскільки влада має можливості забезпечити вакцинацію своїх громадян. Про це 29 грудня заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу, який транслювався на сторінці Кабміну в YouTube.

Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину. У нас є можливість забезпечити вакцинацію на КПВВ наших громадян. Питання про те, щоб визнати «Супутник"або «Супутник Лайт"взагалі не стоїть, — наголосила міністр.

Як відомо, контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі повноцінно не працюють з весни 2020 року.

Раніше представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш розповів, що Москва поставила перед Києвом умову — КПВВ в Донецькій та Луганській області відкриють за умови визнання російської COVID-вакцини «Супутник» та документів про вакцинацію.

Нагадаємо, 29 грудня Україна скасувала вимогу щодо обов’язкової самоізоляції для осіб, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій. Це стосується мандрівників не лише з Донбасу, а й з кримського напрямку.