КПВВ на Донбассе. Фото: r2p.org.ua

https://racurs.ua/n165087-moskva-trebuet-priznat-sputnik-dlya-otkrytiya-kpvv-kiev-otvetil.html

Ракурс

Украина не будет признавать российскую COVID-вакцину «Спутник».

Москва требовала от Киева признать этот сомнительный препарат для прививки от коронавируса в обмен на открытие КПВВ на Донбассе. Украина не будет делать этого, поскольку власть имеет возможности обеспечить вакцинацию своих граждан. Об этом 29 декабря заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга, который транслировался на странице Кабмина в YouTube.

Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на КПВВ наших граждан. Вопрос о том, чтобы признать «Спутник» или «Спутник Лайт» вообще не стоит, — подчеркнула министр.

Как известно, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе полноценно не работают с весны 2020 года.

Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Москва поставила перед Киевом условие — КПВВ в Донецкой и Луганской области откроют при условии признания российской COVID-вакцины «Спутник» и документов о вакцинации.

Напомним, 29 декабря Украина отменила требование об обязательной самоизоляции для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий. Это касается путешественников не только с Донбасса, но и с крымского направления.