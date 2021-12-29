Пошлина на импорт энергоресурсов способствует монополиям Коломойского и Ахметова. Фото: censor.net

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Высокие пошлины на импорт нефтепродуктов и угля ограничивают конкуренцию на эти товары внутри Украины.

От пошлины на дизельное топливо выиграет крупнейший в стране Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который входит в состав «Укртатнафты» бизнесмена Игоря Коломойского. Это предприятие производит около 15% от потребления дизтоплива. А от пошлины на уголь выиграет ДТЭК Рината Ахметова, которая добывает около 80% энергетического угля в Украине (60−70% от потребления). Об этом сообщает Telegram-канал «Монополист».

Отмечается, что в парламентском комитете по вопросам энергетики считают, что пошлины должны отвечать следующим условиям:

Уменьшить импорт энергоресурсов из РФ до уровня не более 30%, что позволяет стране не попасть в зависимость от их поставок из одного источника.

Не убить конкуренцию внутри страны, чтобы сдерживать рост цены от локальных монополий.

В Верховной Раде считают, что продление пошлины на дизтопливо в размере 4% еще позволяет импортировать ресурс по «трубе», а пошлина на импорт российского угля в размере 65% является заградительной.

Мы видим, что РФ начинает шантажировать Украину блокадой импорта тогда, когда существует тотальная зависимость. Например, сегодня Украина импортирует из РФ коксующийся уголь для металлургии. Но импорт этой продукции из РФ осуществляется в обычном режиме. В то же время, импорт энергетического угля, которого в Украине дефицит, полностью заблокирован, — пишет «Монополист».

Напомним, 29 декабря Кабинет министров Украины продлил до 2023 года специальные пошлины на импорт из Российской Федерации дизельного топлива, сжиженного газа и угля. Специальная 4% пошлина действует на дизельное топливо из РФ, а 3% пошлина действует на российский сжиженный углеводородный газ. Также продлена спецпошлина в размере 65% на импорт всех типов угля за исключением антрацитового, коксующегося и битуминозного. Соответствующие пошлины были введены постановлением Кабмина № 624 от июля 2019 года.

Источник: «Монополист»