Мито на імпорт енергоресурсів сприяє монополіям Коломойського та Ахметова. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n165086-myto-na-import-energoresursiv-spryyaie-monopoliyam-kolomoyskogo-ta-ahmetova-zmi.html

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Високі мита на імпорт нафтопродуктів та вугілля обмежують конкуренцію на ці товари всередині України.

Від мита на дизельне паливо виграє найбільший в країні Кременчуцький нафтопереробний завод, який входить до складу «Укртатнафти» бізнесмена Ігоря Коломойського. Це підприємство виробляє близько 15% від споживання дизпального. А від мита на вугілля виграє ДТЕК Ріната Ахметова, яка видобуває близько 80% енергетичного вугілля в Україні (60−70% від споживання). Про це повідомляє Telegram-канал «Монополіст».

Зазначається, що у парламентському комітеті з питань енергетики вважають, що мита мають відповідати наступним умовам:

Зменшити імпорт енергоресурсів з РФ до рівня не більше 30%, що дозволяє країні не потрапити в залежність від їх постачання з одного джерела.

Не вбити конкуренцію всередині країни, щоб стримувати ріст ціни від локальних монополій.

У Верховній Раді вважають, що подовження мита на дизпаливо в розмірі 4% ще дозволяє імпортувати ресурс по «трубі», а мито на імпорт російського вугілля в розмірі 65% є загороджувальним.

Ми бачимо, що РФ починає шантажувати Україну блокадою імпорту тоді, коли існує тотальна залежність. Наприклад, сьогодні Україна імпортує з РФ коксівне вугілля для металургії. Але імпорт цієї продукції з РФ здійснюється у звичайному режимі. Водночас, імпорт енергетичного вугілля, якого в Україні дефіцит, повністю заблокований, — пише «Монополіст».

Нагадаємо, 29 грудня Кабінет міністрів України продовжив до 2023 року спеціальні мита на імпорт із Російської Федерації дизельного палива, зрідженого газу та вугілля. Спеціальне 4% мито діє на дизельне паливо з РФ, а 3% мито діє на російський зріджений вуглеводневий газ. Також подовжено спецмито в розмірі 65% на імпорт усіх типів вугілля, за винятком антрацитового, коксівного і бітумінозного. Відповідні мита були запроваджені постановою Кабміну № 624 від липня 2019 року.

Джерело: «Монополіст»