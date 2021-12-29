https://racurs.ua/ua/n165074-torgivlya-z-rosiieu-kabmin-rozglyanuv-pytannya-specmyta-na-energoresursy.html

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Україна продовжила спецмита на імпорт із РФ дизпалива, зрідженого газу та вугілля до 2023 року.

Спеціальне 4% мито діє на дизельне паливо (ДП) з РФ, а 3% мито діє на російський зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ). Про це стало відомо з трансляції засідання Кабміну.

Зокрема, митом обкладається російське дизельне паливо і вуглеводні. Також подовжено спецмито в розмірі 65% на імпорт усіх типів вугілля, за винятком антрацитового, коксівного і бітумінозного.

Кабінет міністрів України ввів спецмито на дизельне паливо, що постачається трубопровідним транспортом, і ЗВГ з Росії з 1 серпня 2019 року. В цей час спецмито в розмірі 4% на трубопровідне ДТ і 3% на ЗВГ діють до 31 грудня 2021 року на підставі постанови Кабміну від 17 серпня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що енергетика України на межі. Вперше за багато років громадянам доводиться сподіватися не тільки на відповідну інфраструктуру, але і на теплу зиму. У Міненергетики планують залучити всі 15 реакторів на АЕС. Таке станеться вперше в історії.