https://racurs.ua/n165074-torgovlya-s-rossiey-kabmin-rassmotrel-vopros-specposhliny-na-energoresursy.html

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Украина продлила спецпошлины на импорт из РФ дизтоплива, сжиженного газа и угля до 2023 года.

Специальная 4% пошлина действует на поставляемое из РФ дизельное топливо (ДТ), а 3% пошлина действует на российский сжиженный углеводородный газ (СУГ). Об этом стало известно из трансляции заседания Кабмина.

В частности, пошлинами облагается российское дизельное топливо и углеводороды. Также продлена спецпошлина в размере 65% на импорт из РФ всех типов угля, за исключением антрацитового, коксующегося и битумиозного.

Кабинет министров Украины ввел спецпошлину на поставляемое трубопроводным транспортом дизельное топливо и СУГ из РФ с 1 августа 2019 года. В настоящее время спецпошлина в размере 4% на трубопроводное ДТ и 3% на СУГ действуют до 31 декабря 2021 года на основании постановления Кабмина от 17 августа 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что энергетика Украины на грани. Впервые за многие годы гражданам приходится надеяться не только на соответствующую инфраструктуру, но и на теплую зиму. В Минэнергтики планируют включить все 15 реакторов на АЭС. Такое произойдет впервые в истории.