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Белорусам продлили льготный режим пребывания в Украине
Белорусам продлили льготный режим пребывания в Украинеhttps://racurs.ua/n165072-belorusam-prodlili-lgotnyy-rejim-prebyvaniya-v-ukraine.htmlРакурс
Кабмин продлил действие постановления, снимающего ограничения на пребывание белорусов в Украине, — не более 90 дней.
Следовательно, к гражданам Беларуси и дальше не будут применяться ограничения сроков временного пребывания в Украине.
Год назад, 24 декабря, Кабмин установил, что до 31 декабря 2021 года к гражданам Республики Беларусь не применяются ограничения сроков временного пребывания в Украине — не более 90 дней в течение 180 дней пребывания на территории нашего государства. Сегодня действие это постановления продлили еще на год.
Граждане Республики Беларусь, прибывшие в Украину на законном основании, и далее могут временно находиться не более 180 дней в течение 365 дней.
Для удобства вычисления срока пребывания на сайте ГМС создали миграционный калькулятор для граждан Беларуси: https://dmsu.gov.ua/services/migcalculator-bilorus.html.
Этот вопрос касается гуманитарной сферы, ведь Александр Лукашенко своими репрессиями против участников протестов фактически вытеснил из страны часть граждан. Тысячи белорусов работают и живут сейчас в Украине, платят налоги и пытаются прижиться в Украине.
Они переехали в Украину с начала протестов в Беларуси. Речь идет преимущественно о молодых людях, которые чаще всего едут в большие города — Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в мае этого года заявлял, что количество переехавших в Украину граждан Беларуси трудно подсчитать.
У нас нет возможности отследить каждого гражданина, мы демократическая страна, но я могу сказать, что это тысячи, — сказал секретарь СНБО.
Часть белорусов в Украине оформили удостоверения в связи с воссоединением семьи или трудоустройством.
В Беларуси с августа 2020 года продолжались массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Режим применял против демонстрантов жестокие репрессии и массово арестовывал их.
Легитимность Лукашенко не была признана ЕС, США, Украиной и большинством демократических стран мира.
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