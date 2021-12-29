Белорусам продлили льготный режим пребывания в Украине

https://racurs.ua/n165072-belorusam-prodlili-lgotnyy-rejim-prebyvaniya-v-ukraine.html

Ракурс

Кабмин продлил действие постановления, снимающего ограничения на пребывание белорусов в Украине, — не более 90 дней.

Следовательно, к гражданам Беларуси и дальше не будут применяться ограничения сроков временного пребывания в Украине.

Год назад, 24 декабря, Кабмин установил, что до 31 декабря 2021 года к гражданам Республики Беларусь не применяются ограничения сроков временного пребывания в Украине — не более 90 дней в течение 180 дней пребывания на территории нашего государства. Сегодня действие это постановления продлили еще на год.

Граждане Республики Беларусь, прибывшие в Украину на законном основании, и далее могут временно находиться не более 180 дней в течение 365 дней.

Для удобства вычисления срока пребывания на сайте ГМС создали миграционный калькулятор для граждан Беларуси: https://dmsu.gov.ua/services/migcalculator-bilorus.html.

Этот вопрос касается гуманитарной сферы, ведь Александр Лукашенко своими репрессиями против участников протестов фактически вытеснил из страны часть граждан. Тысячи белорусов работают и живут сейчас в Украине, платят налоги и пытаются прижиться в Украине.

Они переехали в Украину с начала протестов в Беларуси. Речь идет преимущественно о молодых людях, которые чаще всего едут в большие города — Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в мае этого года заявлял, что количество переехавших в Украину граждан Беларуси трудно подсчитать.

У нас нет возможности отследить каждого гражданина, мы демократическая страна, но я могу сказать, что это тысячи, — сказал секретарь СНБО.

Часть белорусов в Украине оформили удостоверения в связи с воссоединением семьи или трудоустройством.

В Беларуси с августа 2020 года продолжались массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Режим применял против демонстрантов жестокие репрессии и массово арестовывал их.

Легитимность Лукашенко не была признана ЕС, США, Украиной и большинством демократических стран мира.