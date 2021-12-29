Білорусам продовжили пільговий режим перебування в Україні, фото - DW

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Ракурс

Кабмін продовжив дію постанови, яка знімає обмеження на перебування білорусів в Україні, — не більше 90 днів.

Отож, до громадян Білорусі й далі не будуть застосовуватися обмеження щодо строків тимчасового перебування в Україні.

Рік тому, 24 грудня, Кабмін установив, що до 31 грудня 2021 року до громадян Республіки Білорусь не застосовуються обмеження щодо строків тимчасового перебування в Україні — не більше 90 днів упродовж 180 днів перебування на території нашої держави.

Громадяни Республіки Білорусь, які прибули в Україну на законній підставі, і надалі можуть тимчасово перебувати не більш як 180 днів протягом 365 днів.

Для зручності обчислення строку перебування на сайті ДМС було створено міграційний калькулятор саме для громадян Білорусі https://dmsu.gov.ua/services/migcalculator-bilorus.html.

Це питання стосується гуманітарної сфери, адже самоназваний президент Олександр Лукашенко своїми репресіями проти учасників потестів фактично витіснив з країни частину громадян.

Тисячі білорусів працюють і живуть нині в Україні, платять податки та намагаються адаптуватися в Україні.

Вони переїхали до України від початку протестів у Білорусі. Йдеться переважно про молодих людей, які найчастіше їдуть до великих міст — Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Одеси.

Секретар РНБО Олексій Данілов у травні цього року заявляв, що кількість громадян Білорусі, які переїхали до України, важко підрахувати.

У нас немає відстеження кожного громадянина, ми демократична країна, але я можу сказати, що це тисячі, — сказав секретар РНБО.

Частина білорусів в Україні оформили посвідки у зв’язку із возз'єднанням сім’ї чи працевлаштуванням.

У Білорусі з серпня 2020 року тривали масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем оголосили Лукашенка. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.