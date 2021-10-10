Оккупанты заблокировали КПВВ на линии фронта и гонят людей через Россию

https://racurs.ua/n161431-okkupanty-zablokirovali-kpvv-na-linii-fronta-i-gonyat-ludey-cherez-rossiu.html

Ракурс

Оккупанты не выпускают людей с ОРЛО на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской.

Блокада началась утром 10 октября. На КПВВ находится много людей, которые намеревались перейти из оккупированной Луганщины на подконтрольную Киеву территорию.

Их не пропускают пророссийские боевики, ссылаясь на новые правила выезда из так называемой ЛНР.

Depo. Донбасс и «РБК-Украина» пишут со ссылкой на фейковые СМИ сепаратистов, что 9 октября главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ» об организации выезда и въезда на контролируемую террористами территорию по спискам, которые должны согласовывать секретные службы боевиков.

Таким образом они стремятся якобы защитить пенсионеров от COVID-19.

После этого оккупанты и ужесточили правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской.

Переселенка из Луганска, которая сейчас живет в Киеве, в комментарии журналистам рассказала, что приехала в ОРЛО неделю назад проверить свою квартиру. Со справкой переселенца ее на украинскую территорию с сегодняшнего дня не пропускают.

По ее словам, у людей на КПВВ были билеты на поезда в Киев и Харьков, но их отказались пропускать даже при этих условиях.

Террористы ЛНР отменили норму о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украины территорию, а выезд разрешили только по спискам на следующих основаниях:

лечение (реабилитация);

обучение;

необходимость ухода за близким родственником;

похороны родственника.

Въезд без регистрации в оккупированных районах разрешается тоже только из вышеуказанных причин, а также при участии в «гуманитарных программах».

Такие меры оккупационная власть ввела минимум до 10 ноября. Они касаются и пенсионеров, которые пересекают КПВВ для получения выплат украинского Кабмина.

Таким образом граждан Украины заставляют выезжать на подконтрольную территорию через Россию.

«Ракурс» сообщал, что во временно оккупированном Донецке наблюдается настоящая катастрофа с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.

Источники: Depo. Донбасс и «РБК-Украина»