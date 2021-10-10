Автомобиль Собчак попал в ДТП в Сочи, погибла 35-летняя женщина

Авто Собчак попало в ДТП в Сочи, погибла 35-летняя женщина

https://racurs.ua/n161430-avtomobil-sobchak-popal-v-dtp-v-sochi-pogibla-35-letnyaya-jenschina.html

Ракурс

Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП. В нем погибла 35-летняя женщина. Об этом сообщают росСМИ.

Телеканал RT в своем Telegram-канале и «Интерфакс» написали, что факт ДТП и смерти женщины подтвердили оперативные службы Сочи.

Авария произошла накануне вечером. Mercedes с Собчак ехал в аэропорт Адлера и при обгоне лоб в лоб столкнулся с фургоном Volkswagen. Пассажирка фургона умерла, еще два человека — 28-летний водитель и 29-летняя пассажирка — пострадали. Сама телеведущая, ее спутники и водитель травм якобы не получили.

Собчак не пострадала, а после ДТП выехала на другой машине.

В Инстаграм Собчак последнее обновление было несколько часов назад 10 октября. В записи нет ни слова о ДТП, но телеведущая опубликовала три правила, «чтобы быть счастливым».

Впоследствии телеведущая и политик написала в Телеграм, что только «отошла». У нее многочисленные травмы и шок от аварии.

У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину, — рассказала она.

В тот момент, когда произошло столкновение с другой машиной, Собчак находилась в машине и разговаривала по рабочим вопросам с коллегами в Zoom.

Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял, — отметила она.

Телеведущая и политик Собчак — дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой, члена Совета Федерации России. Кандидат в президенты РФ 2018 года. В октябре 2017 года заявила об участии в выборах президента Российской Федерации 2018 года. Заняла четвертое место на них, набрав 1 млн 237 тыс. 692 (1,68%) голоса.