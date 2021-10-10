Авто з Собчак потрапило в ДТП поблизу Сочі, загинула 35-річна жінка

https://racurs.ua/ua/n161430-avto-z-sobchak-potrapylo-v-dtp-poblyzu-sochi-zagynula-35-richna-jinka.html

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Автомобіль з Ксенією Собчак потрапив в ДТП, в результаті якого загинула 35-річна жінка. Про це повідомляють росЗМІ.

Телеканал RT у своєму Telegram-каналі та «Інтерфакс» написали, що факт ДТП і смерті жінки підтвердили оперативні служби Сочі.

Аварія сталася напередодні ввечері. Mercedes з Собчак їхав в аеропорт Адлера і під час обгону лоб в лоб зіткнувся з фургоном Volkswagen. Пасажирка фургона померла, ще двоє людей — 28-річний водій і 29-річна пасажирка — постраждали. Сама телеведуча, її супутники і водій травм нібито не отримали.

Собчак не постраждала, а після ДТП виїхала на іншій машині.

В Інстаграм Собчак останнє оновлення було кілька годин тому 10 жовтня. У записі немає ні слова про ДТП, але телеведуча опублікувала три правила, «щоб бути щасливою».

Згодом телеведуча і політик написала в Телеграм, що щойно «оклигала». У неї численні травми і шок від аварії, що сталася.

У мене струс мозку. У асистентки теж. Їхала з командою, після зіткнення знепритомніла, потім моя асистентка перевела мене в іншу машину, — розповіла вона.

У той момент, коли сталося зіткнення з другої машиною, Собчак перебувала в машині і розмовляла з робочих питань з колегами в Zoom.

Я не підганяла водія, звичайно ж. Ніхто з нас не підганяв, — зауважила вона.

Телеведуча і політик Собчак — донька першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і Людмили Нарусової, члена Ради Федерації Росії. Кандидат у президенти РФ 2018 року. У жовтні 2017 року заявила про участь у виборах президента Російської Федерації 2018 року. Посіла четверте місце на них, набравши 1 млн 237 тис. 692 (1,68%) голоси.