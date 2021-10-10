Окупанти заблокували КПВВ на лінії фронту і женуть людей через Росію

https://racurs.ua/ua/n161431-okupanty-zablokuvaly-kpvv-na-liniyi-frontu-i-jenut-ludey-cherez-rosiu.html

Ракурс

Окупанти не випускають людей з ОРЛО на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) у Станиці Луганській.

Блокада розпочалася уранці 10 жовтня. На КПВВ перебуває значна кількість осіб, які мали намір перейти з окупованої Луганщини на підконтрольну Києву територію.

Їх не пропускають проросійські бойовики, посилаючись на нові правила виїзду з так званої ЛНР.

Depo. Донбасс і «РБК-Україна» пишуть з посиланням на фейкові ЗМІ сепаратистів, що 9 жовтня ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник підписав «указ» про організацію виїзду і в’їзду на контрольовану терористами територію за списками, які мають узгоджувати секретні служби бойовиків.

У такий спосіб вони прагнуть нібито захистити пенсіонерів від COVID-19.

Після цього окупанти й посилили правила пропуску через контрольний пункт в’їзду-виїзду біля Станиці Луганської.

Переселенка з Луганська, яка нині мешкає у Києві, в коментарі журналістам розповіла, що приїхала в ОРЛО тиждень тому перевірити свою квартиру. Із довідкою переселенця її на українську територію від сьогодні не пропускають.

За її словами, люди на КПВВ мали квитки на поїзди до києва і Харкова, але їх відмовилися пропускати навіть за цих умов.

Терористи ЛНР скасували норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд дозволили тільки за списками на наступних підставах:

лікування (реабілітація);

навчання;

необхідність догляду за близьким родичем;

похорон родича.

В’їзд без реєстрації в окупованих районах дозволяється теж тільки з вищевказаних причин, а також при участі в «гуманітарних програмах».

Такі заходи окупаційна влада запровадила щонайменше до 10 листопада.

Вони стосуються й пенсіонерів, які перетинають КПВВ для отримання виплат Кабміну.

У такий спосіб громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.

«Ракурс» повідомляв, що у тимчасово окупованому Донецьку спостерігається справжня катастрофа із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.

Джерела: Depo. Донбасс і «РБК-Україна»