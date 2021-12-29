Украина отменила самоизоляцию для жителей ОРДЛО

КПВВ на Донбассе, фото: Андрей Дубчак

https://racurs.ua/n165081-ukraina-otmenila-samoizolyaciu-dlya-jiteley-ordlo.html

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Украина отменила требование об обязательной самоизоляции для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий. Это касается путешественников не только из Донбасса, но и с крымского направления.

Соответствующее решение принял Кабмин. Об этом сегодня, 29 декабря, во время пресс-конференции сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Мы отменили приложение «Вдома» для тех людей, кто пересекает КПВВ, — отметила Верещук. — Это кажется очень мало, но поверьте, для тех, кто будет завтра используя эту возможность не стоять в очереди по пять по шесть часов, не искать смартфон, если у вас нет средств, чтобы его купить… это очень большой шаг.

По ее словам, нововведение вступит в силу уже 30 декабря.

Уже завтра люди смогут спокойно, не используя приложения, пересечь КПВВ, получить тестирование бесплатно на нашем КПВВ в Станице Луганской, или, например, в Чонаре или Каланчаке, и пойти к своим родным на Новый год, на Рождественские праздники. И жить жизнью, которой живут граждане Украины, — отметила министр.

Верещук подчеркнула, что власти осознают, что вопрос деоккупации украинских территорий Украины может не быть решен в ближайшие годы.

Но когда мы говорим о реинтеграции, мы должны говорить о тех людях, которые сегодня ждут, чтобы государство было более внимательным и сделало так, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами, даже находясь там, — подчеркнула министр.

Напомним, в конце октября была отменена самоизоляция для жителей ОРЛО, отправлявшихся на подконтрольные территории для получения прививки от коронавируса.