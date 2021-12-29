Связанный с болезнью Альцгеймера ген усиливает тяжесть ковида. Фото: newday-clinic

https://racurs.ua/n165080-svyazannyy-s-boleznu-alcgeymera-gen-usilivaet-tyajest-kovida-uchenye.html

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Связанный с болезнью Альцгеймера ген усиливает тяжесть коронавирусной болезни COVID-19.

Ученые из Хельсинского университета и университетской больницы Хельсинки нашли связь между генетическим вариантом, распространенным в Финляндии, и мозговыми микрокровоизлияниями. В человеческом организме есть три варианта гена аполипопротеина Е (APOE). У него есть три основных варианта, кодирующих изоформы белка Е2, Е3 и Е4. Аполипопротеины переносят в организме липиды от клетки к клетке. Однако ген Е4 повышает риск болезни Альцгеймера. Почему так происходит, ученые еще не выяснили. Об этом сообщается на сайте Хельсинского университета.

Ученые сообщают, что примерно треть граждан Финляндии являются носителями APOE4, который привлекает носителей к болезни Альцгеймера. Результаты исследования показывают, что связанный с этой болезнью ген усиливает тяжесть коронавируса. Ученые обнаружили больше микроскопических кровоизлияний в мозг у носителей этого аллеля по сравнению с другими людьми.

Выяснилось, что аллель APOE4 также может ассоциироваться с «умственной усталостью», которая определялась как трудность в направлении внимания и концентрации, связанной с длительным ковидом. Исследователи пока не определили, есть ли связь с коронавирусом и возникновением нарушений памяти у носителей APOE4.

Напомним, американские ученые заявили, что препарат, созданный из экстракта с 21 бактерии, которые поражают дыхательные пути, поможет бороться с коронавирусной болезнью.