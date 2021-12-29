Пов’язаний з хворобою Альцгеймера ген посилює тяжкість ковіду. Фото: newday-clinic

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Ракурс

Пов’язаний з хворобою Альцгеймера ген посилює тяжкість коронавірусної хвороби COVID-19.

Вчені Гельсінського університету та університетської лікарні Гельсінкі знайшли зв’язок між генетичним варіантом, поширеним у Фінляндії, і мозковими мікрокрововиливами. У людському організмі є три варіанти гена аполіпопротеїну Е (APOE). У нього є три основні варіанти, що кодують ізоформи білка Е2, Е3 та Е4. Аполіпопротеїни переносять в організмі ліпіди від клітини до клітини. Однак ген Е4 підвищує ризик хвороби Альцгеймера. Чому так відбувається, науковці ще не з’ясували. Про це повідомляється на сайті Гельсінського університету.

Науковці повідомляють, що приблизно третина громадян Фінляндії є носіями APOE4, який привертає носіїв до хвороби Альцгеймера. Результати дослідження показують, що пов’язаний з цієї хворобою ген посилює тяжкість перенесення коронавірусу. Вчені виявили більше мікроскопічних крововиливів в мозок у носіїв цього алеля в порівнянні з іншими людьми.

З’ясувалося, що алель APOE4 також може асоціюватися з «розумовою втомою», яка визначалася як труднощі в напрямку уваги і концентрації, пов’язаної з тривалим ковідом. Дослідники поки не визначили, чи є зв’язок із коронавірусом і виникненням порушень пам’яті у носіїв APOE4.

Нагадаємо, американські вчені заявили, що препарат утворений з екстракту з 21 бактерії, які вражають дихальні шляхи, допоможе боротися з коронавірусною хворобою.