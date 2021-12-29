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Ракурс
Опади. Карта: Gismeteo

-13° на півдні і сонячні дні пообіцяли синоптики (КАРТА)

29 гру 2021, 17:06
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Погода в Україні 30 грудня переважатиме сонячна та морозна, опадів не очікується. На півдні України температура сягатиме −13° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 3−8 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Опади. Карта: Gismeteo

Температура. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 30 грудня буде мінливо сонячною та сухою. Вночі температура повітря впаде до −8°, а вдень повітря сягатиме −3°.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде по-справжньому зимовою, вночі і вдень очікуються сильні морози. Градуси опустяться до −11° вночі і до −6 морозу вдень.

Погода у Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься холодна і мінливо хмарна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −6−-8° морозу, а вдень обіцяють −2−-4° нижче нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в четвер будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −2 до −4° морозу, а вдень обіцяють +1°.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 30 грудня прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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