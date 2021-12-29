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Ракурс

-13° на юге и солнечные дни пообещали синоптики (КАРТА)

29 дек 2021, 17:06
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Погода в Украине 30 декабря будет преобладать солнечная и морозная, осадков не ожидается. На юге Украины температура будет достигать −13° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 3−8 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Осадки. Карта: Gismeteo

Температура. Карта: GismeteoПогода в Киеве 30 декабря будет переменно солнечной и сухой. Ночью температура воздуха упадет до −8°, а днем воздух будет достигать −3°.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет по-настоящему зимней, ночью и днем ожидаются сильные морозы. Градусы опустятся до −11° ночью и до −6 мороза днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет наблюдаться прохладная. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −6−8° мороза, а днем −2−4° ниже нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в четверг будут зимними. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем обещают +1°.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 30 декабря прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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