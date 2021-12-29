https://racurs.ua/n165079-13-na-uge-i-solnechnye-dni-poobeschali-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 30 декабря будет преобладать солнечная и морозная, осадков не ожидается. На юге Украины температура будет достигать −13° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 3−8 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 30 декабря будет переменно солнечной и сухой. Ночью температура воздуха упадет до −8°, а днем воздух будет достигать −3°.

Погода в Харькове будет по-настоящему зимней, ночью и днем ожидаются сильные морозы. Градусы опустятся до −11° ночью и до −6 мороза днем.

Погода в Одессе завтра будет наблюдаться прохладная. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −6−8° мороза, а днем −2−4° ниже нуля.

Погодные условия в Львове в четверг будут зимними. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем обещают +1°.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 декабря прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo