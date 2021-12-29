https://racurs.ua/n165078-antikorrupcionery-podozrevaut-prokuraturu-v-tormojenii-vyborov-glavy-sap.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине продолжается — Офис Генерального прокурора начал спецпроверку по кандидату на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрея Синюка.

Он занял второе место по результатам конкурса, однако прокуратура пытается назначить его на должность. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

По результатам конкурса комиссия определила победителя — детектива НАБУ Александра Клименко. Другой кандидат Андрей Синюк — действующий прокурор Офиса Генпрокурора — претендует на должность заместителя руководителя САП. Однако конкурсная комиссия дважды не смогла утвердить результат и предоставить победителя для назначения генпрокурору Ирине Венедиктовой. Часть парламентской квоты комиссии отказалась голосовать.

Незаконность повторной спецпроверки подтвердило НАПК. В рамках этого конкурса кандидаты уже прошли специальную проверку. По ее результатам в отношении кандидатов составлены соответствующие справки.

Андрей Синюк был прокурором по делу Сергея Стерненко. Будучи процессуальным руководителем в производстве, он фактически действовал на одной стороне с адвокатами из компании заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Несмотря на то, что Синюк занял второе место и претендует на должность заместителя руководителя САП, он публично заявил о незаконности конкурса и намерении его обжаловать. Также действия Офиса президента осудили в США — посольство отреагировало на действия комиссии.

Напомним, ранее мы сообщали, что конкурсная комиссия по избранию главы Антикоррупционной прокуратуры (САП) 24 декабря еще раз не смогла утвердить результаты конкурса. Камнем преткновения оказалась формулировка, что кандидаты подаются в Офис генеральной прокуратуры только после получения конкурсной комиссией подтверждения «о прохождении спецпроверки и наличии допуска к гостайне».