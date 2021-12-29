Самый затянутый процесс Голливуда — Шварценеггер за 10 лет наконец-то развелсяhttps://racurs.ua/n165077-samyy-zatyanutyy-process-gollivuda-shvarcenegger-za-10-let-nakonec-to-razvelsya.htmlРакурс
Арнольд Шварценеггер, известный голливудский актер, расстался со своей женой Марией Шрайвер по результатам волокиты, длившейся десять с половиной лет.
Возможно, это самый затянутый развод в истории Голливуда, сообщает издание TMZ.
Отмечается, что процесс развода так затянулся из-за сочетания отсутствия мотивации и сложного соглашения об урегулировании имущества. Пара начала встречаться в 1982 году, поженились они в 1986 году, не имея брачного договора.
Шрайвер подала на развод в мае 2011 года, когда узнала, что у Шварцнеггера и их бывшей домработницы есть общий сын Джозеф. Эту правду от жены актер скрывал около семи лет.
Впрочем, Шварцнеггер и Шрайвер оставались в дружеских отношениях и часто проводили семейные встречи со своими четырьмя детьми.
Решение о разводе было принято 28 декабря в Верховном суде Лос-Анджелеса. По информации издания, пара поровну разделила средства на сумму 400 млн долларов. США.
Источник: TMZ