Арнольд Шварценеггер, фото: «Кино-Театр.РУ»

https://racurs.ua/n165077-samyy-zatyanutyy-process-gollivuda-shvarcenegger-za-10-let-nakonec-to-razvelsya.html

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Арнольд Шварценеггер, известный голливудский актер, расстался со своей женой Марией Шрайвер по результатам волокиты, длившейся десять с половиной лет.

Возможно, это самый затянутый развод в истории Голливуда, сообщает издание TMZ.

Отмечается, что процесс развода так затянулся из-за сочетания отсутствия мотивации и сложного соглашения об урегулировании имущества. Пара начала встречаться в 1982 году, поженились они в 1986 году, не имея брачного договора.

Шрайвер подала на развод в мае 2011 года, когда узнала, что у Шварцнеггера и их бывшей домработницы есть общий сын Джозеф. Эту правду от жены актер скрывал около семи лет.

Впрочем, Шварцнеггер и Шрайвер оставались в дружеских отношениях и часто проводили семейные встречи со своими четырьмя детьми.

Решение о разводе было принято 28 декабря в Верховном суде Лос-Анджелеса. По информации издания, пара поровну разделила средства на сумму 400 млн долларов. США.

Источник: TMZ