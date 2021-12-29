Арнольд Шварценеггер, фото: «Кино-Театр.РУ»

https://racurs.ua/ua/n165077-nayzatyagnutishyy-proces-gollivudu-shvarcenegger-za-10-rokiv-nareshti-rozluchyvsya.html

Ракурс

Арнольд Шварценеггер, відомий голлівудський актор, розлучився зі своєю дружиною Марією Шрайвер за результатами тяганини, яка тривала десять з половиною років.

Можливо, це найзатягнутіше розлучення в історії Голлівуду, повідомляє видання TMZ.

Зазначається, що процес розлучення так затягнувся через поєднання відсутності мотивації та дуже складної угоди про врегулювання майна. Пара почала зустрічатися в 1982 році і одружилася в 1986 році, не маючи шлюбного договору.

Шрайвер подала на розлучення у травні 2011 року, коли дізналася, що у Шварцнеггера та їхньої колишньої хатньої робітниці є спільний син Джозеф. Цю правду від дружини актор приховував близько семи років.

Втім, Шварцнеггер та Шрайвер залишалися в дружніх стосунках і часто проводили сімейні зустрічі зі своїми чотирма дітьми.

Рішення про розлучення було ухвалене 28 грудня у Верховному суді Лос-Анджелеса. За інформацією видання, пара порівно розділила кошти на суму 400 млн дол. США.

Джерело: TMZ