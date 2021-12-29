Угрупування ЛДНР відповіли на запит Києва про нові переговори про тишу

Угрупування ЛДНР відповіли на запит Києва про нові переговори. Фото: kanaldom.tv

https://racurs.ua/ua/n165076-ugrupuvannya-ldnr-vidpovily-na-zapyt-kyieva-pro-novi-peregovory-pro-tyshu.html

Ракурс

Російська сторона та підконтрольні їй бойовики відкинули пропозицію Києва провести нові переговори про режим тиші на Донбасі.

Пропозицію України щодо проведення позачергового засідання Тристоронньої контактної групи Москва та ОРДЛО вважають «недоцільною». Про це 29 грудня повідомив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш у Facebook.

Одразу очевидно, кому що потрібно. Ми запросили позачергове засідання ТКГ у зв’язку з порушеннями режиму припинення вогню. Надійшла відповідь російської сторони: «недоцільно», — йдеться у повідомленні.

Раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в інтерв’ю виданню «Новости Донбасса» заявив, що 28 грудня українська сторона ініціювала позачергове засідання у зв’язку з порушенням режиму припинення вогню. Делегація запропонувала провести засідання у середу, 29 грудня.

Виконувач обов’язків першого заступника глави української делегації Андрій Костін зазначив, що «направив листа на адресу представника ОБСЄ у ТКГ із пропозицією скликати на 29 грудня позачергове засідання ТКГ у зв’язку з порушенням режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак на конференції послів України «Дипломатія-30. Стратегія сильної держави» повідомили, що влада України запропонувала 10 кроків для розблокування мирного процесу щодо Донбасу у всіх існуючих форматах. Їхні деталі не розголошувалися, але глава держави заявляв, що за окремими пропозиціями досягнути домовленостей можна до новорічних свят. А глава Офісу президента переконував, що Київ намагається різними шляхами зрушити переговори.

Джерело: «Новости Донбасса»