У Порошенка збиратимуть свій «список Магнітського» на тлі обшуків партійців «ЄС»

Петро Порошенко, фото: Sputnik

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У «Європейській солідарності» заявили про політично вмотивовані обшуки, які влада здійснює проти членів партії.

Про це сьогодні, 29 грудня, під час брифінгу заявили народні депутати Олександр Турчинов та Ірина Геращенко.

За словами Турчинова, сьогодні близько 7.00 прийшли з обшуками, зокрема, до колишнього першого помічника президента України в часи президенства Петра Порошенка (з червня 2014 року до травня 2019 року) Юрія Оніщенка та колишнього народного депутата і позаштатного радника Порошенка Сергія Березенка.

На думку Турчинова, ці обшуки можуть бути пов’язані з «вугільною справою», в межах якої Порошенку нещодавно оголосили підозру у держзраді.

Безумовно вони нічого не знайшли і не могли знайти. Але мета таких обшуків не збирання якоїсь показової бази, мета — це демонстративний терор, демонстративне залякування, принижування, — наголосив Турчинов. — Ще раз підкреслюю — нічого не знайшли, але вітання новорічне передали".

Турчинов також закликав владу «пошукати у своїй офісах» пов’язані з вугіллям документи, які «дійсно можуть зацікавити, якщо не зараз, то у найближчому майбутньому, правоохоронні органи».

Документи пов’язані із завезенням на 3 млрд дол. російського вугілля, а також вугілля з окупованих територій, те що ви намагаєтесь робити, — наголосив він.

Геращенко додала, що «Євросолідарність» збиратиме «свій «список Магнітського» на тлі цих подій, який надалі передадуть міжнародним партнерам політсили.

«Список Магнітського» — створений у 2010 році в США санкційний список, до якого були внесені особи, відповідальні за грубі порушення прав людини в РФ.