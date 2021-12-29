Найбільший в Україні шматок бурштину знайшли на Рівненщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n165073-naybilshyy-v-ukrayini-shmatok-burshtynu-znayshly-na-rivnenschyni-foto.htmlРакурс
Найбільший в Україні шматок бурштину знайшли в Рівненській області.
Коштовний самоцвіт легально видобула компанія «Сонячне ремесло» на родовищі Володимирець-Східний у Володимирецькому районі. Вага каменю становить 5305 г. Цей шмат бурштину — найбільший в історії України та входить в десятку найбільших «бурштинових» каменів світу. Станом на 29 грудня максимальна вага шматка бурштину становить понад 9 кг. Цей камінь знаходиться в Музеї природознавства в Берліні. Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook.
Такі екземпляри надзвичайно рідкісні, підтверджують експерти Державного гемологічного центру України. Лише кілька каменів подібної ваги знаходяться в музеях та приватних колекціях, — йдеться в дописі.
Віталій Коваль додав, що раніше до цього найбільшими в Україні вважали камені вагою 1930 г та 1040 г.
Експерт-гемолог Державного гемологічного центру України Людмила Степанюк у коментарі «Суспільному» зізналася, що знайдений на Володимиреччині камінь є найбільшим за роки її роботи.
5 кг — це дійсно унікальна знахідка. Я чула про найбільший шматок, це 9 кг. Цінність п’ятикілограмового шматка у тому, що це — справді велика рідкість і таких речей трапляється дуже мало, — стверджує експерт.
Фахівець додала, що вартість такого шматка бурштину визначається спеціальною комісією, бо всі шматочки у понад 1 кг експерти оцінюють колегіально.
Нагадаємо, у листопаді працівники комунального підприємства «Волиньприродресурс» знайшли у Маневицькому районі бурштин вагою майже 2 кг. Камінь такою вагою викопали вперше за рік роботи.
Джерело: «Суспільне»