Найбільший в Україні шматок бурштину. Фото: Віталій Коваль у Facebook

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Найбільший в Україні шматок бурштину знайшли в Рівненській області.

Коштовний самоцвіт легально видобула компанія «Сонячне ремесло» на родовищі Володимирець-Східний у Володимирецькому районі. Вага каменю становить 5305 г. Цей шмат бурштину — найбільший в історії України та входить в десятку найбільших «бурштинових» каменів світу. Станом на 29 грудня максимальна вага шматка бурштину становить понад 9 кг. Цей камінь знаходиться в Музеї природознавства в Берліні. Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook.

Такі екземпляри надзвичайно рідкісні, підтверджують експерти Державного гемологічного центру України. Лише кілька каменів подібної ваги знаходяться в музеях та приватних колекціях, — йдеться в дописі.

Віталій Коваль додав, що раніше до цього найбільшими в Україні вважали камені вагою 1930 г та 1040 г.

Експерт-гемолог Державного гемологічного центру України Людмила Степанюк у коментарі «Суспільному» зізналася, що знайдений на Володимиреччині камінь є найбільшим за роки її роботи.

5 кг — це дійсно унікальна знахідка. Я чула про найбільший шматок, це 9 кг. Цінність п’ятикілограмового шматка у тому, що це — справді велика рідкість і таких речей трапляється дуже мало, — стверджує експерт.

Фахівець додала, що вартість такого шматка бурштину визначається спеціальною комісією, бо всі шматочки у понад 1 кг експерти оцінюють колегіально.

Нагадаємо, у листопаді працівники комунального підприємства «Волиньприродресурс» знайшли у Маневицькому районі бурштин вагою майже 2 кг. Камінь такою вагою викопали вперше за рік роботи.

Джерело: «Суспільне»