Самый большой в Украине кусок янтаря. Фото: Виталий Коваль в Facebook

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Ракурс

Самый большой в Украине кусок янтаря нашли в Ровенской области.

Ценный самоцвет легально добыла компания «Солнечное ремесло» на месторождении Владимирец-Восточный во Владимирецком районе. Вес камня составляет 5305 г. Этот кусок янтаря — самый большой в истории Украины и входит в десятку крупнейших «янтарных» камней мира. По состоянию на 29 декабря максимальный вес куска янтаря составляет более 9 кг. Этот камень находится в Музее естествознания в Берлине. Об этом сообщил председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль в Facebook.

Такие экземпляры чрезвычайно редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях, — говорится в заметке.

Виталий Коваль добавил, что ранее до этого крупнейшими в Украине считали камни весом 1930 г и 1040 г.

Эксперт-геммолог Государственного геммологического центра Украины Людмила Степанюк в комментарии «Общественному» призналась, что найденный во Владимирецком районе камень является крупнейшим за годы ее работы.

5 кг — это действительно уникальная находка. Я слышала о самом большом куске, это 9 кг. Ценность пятикилограммового куска в том, что это — действительно большая редкость и таких вещей бывает очень мало, — утверждает эксперт.

Специалист добавила, что стоимость такого куска янтаря определяется специальной комиссией, потому что все кусочки более чем в 1 кг эксперты оценивают коллегиально.

Напомним, в ноябре работники коммунального предприятия «Волиньприродресурс» нашли в Маневицком районе янтарь весом почти 2 кг. Камень таким весом выкопали впервые за год работы.

Источник: «Общественное»