Петр Порошенко, фото: Sputnik

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В «Европейской солидарности» заявили о политически мотивированных обысках, которые власть осуществляет против членов партии.

Об этом сегодня, 29 декабря, на брифинге заявили народные депутаты Александр Турчинов и Ирина Геращенко.

По словам Турчинова, сегодня около 7.00 пришли с обысками, в частности, к бывшему первому помощнику президента Украины во времена президентства Петра Порошенко (с июня 2014 года по май 2019 года) Юрию Онищенко и бывшему народному депутату и внештатному советнику Порошенко Сергею Березенко.

По мнению Турчинова, эти обыски могут быть связаны с «угольным делом», в рамках которого Порошенко недавно объявил подозрение в госизмене.

Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти. Но цель таких обысков не сбор какой-нибудь показательной базы, цель — это демонстративный террор, демонстративное устрашение, унижение, — подчеркнул Турчинов. — Еще раз подчеркиваю — ничего не нашли, но новогоднее поздравление передали.

Турчинов также призвал власти «поискать в своих офисах» связанные с углем документы, которые «действительно могут заинтересовать, если не сейчас, то в ближайшем будущем, правоохранительные органы».

Документы, связанные с ввозом на 3 млрд дол. российского угля, а также угля с оккупированных территорий, то, что вы пытаетесь делать, — подчеркнул он.



Геращенко добавила, что «Евросолидарность» будет собирать свой «список Магнитского» на фоне этих событий, который в дальнейшем передадут международным партнерам политсилы.

«Список Магнитского» — созданный в 2010 году в США санкционный список, в который были внесены лица, ответственные за грубые нарушения прав человека в РФ.