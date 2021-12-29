У Порошенко будут собирать свой «список Магнитского» на фоне обысков у партийцевhttps://racurs.ua/n165075-u-poroshenko-budut-sobirat-svoy-spisok-magnitskogo-na-fone-obyskov-u-partiycev.htmlРакурс
В «Европейской солидарности» заявили о политически мотивированных обысках, которые власть осуществляет против членов партии.
Об этом сегодня, 29 декабря, на брифинге заявили народные депутаты Александр Турчинов и Ирина Геращенко.
По словам Турчинова, сегодня около 7.00 пришли с обысками, в частности, к бывшему первому помощнику президента Украины во времена президентства Петра Порошенко (с июня 2014 года по май 2019 года) Юрию Онищенко и бывшему народному депутату и внештатному советнику Порошенко Сергею Березенко.
По мнению Турчинова, эти обыски могут быть связаны с «угольным делом», в рамках которого Порошенко недавно объявил подозрение в госизмене.
Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти. Но цель таких обысков не сбор какой-нибудь показательной базы, цель — это демонстративный террор, демонстративное устрашение, унижение, — подчеркнул Турчинов. — Еще раз подчеркиваю — ничего не нашли, но новогоднее поздравление передали.
Турчинов также призвал власти «поискать в своих офисах» связанные с углем документы, которые «действительно могут заинтересовать, если не сейчас, то в ближайшем будущем, правоохранительные органы».
Документы, связанные с ввозом на 3 млрд дол. российского угля, а также угля с оккупированных территорий, то, что вы пытаетесь делать, — подчеркнул он.
Геращенко добавила, что «Евросолидарность» будет собирать свой «список Магнитского» на фоне этих событий, который в дальнейшем передадут международным партнерам политсилы.
«Список Магнитского» — созданный в 2010 году в США санкционный список, в который были внесены лица, ответственные за грубые нарушения прав человека в РФ.