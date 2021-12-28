Петр Порошенко, фото: пресс-служба Петра Порошенко

https://racurs.ua/n165024-podozrenie-poroshenko-zafiksirovali-esche-odno-narushenie-zakona.html

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Офис генпрокурора на прошлой неделе объявил подозрение в госизмене по делу об угольных сделках Виктора Медведчука пятому президенту Украины, а ныне нардепу из «Европейской солидарности» Петру Порошенко.

Законодательство (ст. 482−2 Уголовно-процессуального кодекса) предусматривает, что после оглашения подозрения нардепу не позднее чем через 24 часа соответствующие органы или должностные лица должны проинформировать об этом главу Верховной Рады. Однако в случае с Порошенко это не было сделано, сообщает на своей странице в Фейсбуке народный депутат Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, еще на прошлой неделе к спикеру парламента Руслану Стефанчуку было направлено письмо с просьбой предоставить соответствующие копии сообщений относительно Порошенко. Сегодня, 28 декабря, нардепы посетили Стефанчука лично.

Выяснилось, что он никаких официальных сообщений не видел/не получал, хотя со дня «подозрения» прошло уже не 24, а 124 часа, — отметила Геращенко. — Очередное грубое нарушение закона по сфабрикованному против лидера оппозиции делу.

По ее словам, об этом факте уже проинформировали адвокатов Порошенко.

Следует добавить, что юристы из Харьковской правозащитной группы нашли еще одно вероятное нарушение процедуры в ситуации с подозрением Порошенко.

Дело в том, что этот документ был подписан 20 декабря 2021 года, а впервые подозрение пытались вручить на трое суток раньше — 17 декабря. То есть, в этом случае речь идет либо о грубом нарушении процедуры, либо о другом подозрении, детали по которому пока неизвестны.

Напомним, Порошенко недавно рассказал, когда точно вернется в Украину.