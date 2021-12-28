Тренды 2022 года назвали эксперты

Тренд. Фото: istock

https://racurs.ua/n165023-trendy-2022-goda-nazvali-eksperty.html

Ракурс

Тренды 2022 год назвало издание CNET — оно составило список из пяти трендов, которые будут определять следующий год.

Главной тенденцией 2022 года, вероятно, станет «великая отставка». Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам экспертов, все больше людей бросают работу и меняют приоритеты в жизни. Так, в декабре Министерство юстиции США заявило, что количество людей, которые увольняются, остается на рекордном уровне.

Вторым трендом называют интерес к криптовалютам. Приложение для обмена криптовалютой Coinbase становилось самым скачиваемым в App Store несколько раз. Многие считают биткоин средством защиты от инфляции.

Одно из самых важных событий 2021 года — новая космическая гонка. Россия и Китай работают над созданием новой лунной базы, которую планируют запустить к 2030 году, а также планируют отправить аппарат к астероиду (2024). Частные компании SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic в 2021 году отправили в космос гражданских и обещают развивать космический туризм.

SpaceX планирует запустить на орбиту корабль Starship, который Илон Маск назвал «святым Граалем для космических технологий». По мнению бизнесмена, это фундаментальный прорыв, который необходим, чтобы человечество стало космической цивилизацией.

В рамках проектов StarLink от SpaceX и Project Kuiper от Blue Origin и Amazon в 2022 году будут запущены тысячи спутников, которые будут обеспечивать быстрый широкополосный доступ к интернету.

В 2021 году электрокары совершили прорыв. Tesla Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в Европе. Многие страны уже задекларировали курс на отказ от машин, работающих на ископаемом топливе. Большинство стран готовы отказаться от авто на ископаемом топливе до 2040 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер Денис Шмыгаль озвучил экономический прогноз на ближайшие три года.