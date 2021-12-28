«Антонов» выкатил первый АН-178 для армии – у него полностью цифровое управление

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На государственном предприятии «Антонов» в Киеве представили серийный военно-транспортный самолет Ан-178−100Р. Он стал первым воздушным судном украинского производства, принятым на вооружение за время Независимости. Мероприятия по случаю выкатки самолета прошли во вторник, 28 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Самолет Ан-178−100Р создан на базе современных мировых информационных технологий. Он оснащен сотнями электронных вычислителей, позволяющих интегрировать все системы и датчики.

К созданию воздушного судна присоединились более 30 украинских предприятий. Они сделали 177 видов комплектующих изделий для этого самолета. В оборудовании также задействованы иностранные поставщики из Европы, США, Канады.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что таких самолетов будет выпущено не только три, как предусмотрено контрактом для Вооруженных сил Украины, а больше.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что военные готовы к приему первого за годы независимости Украины самолета Ан-178−100Р.

Ан-178 — транспортный самолет на базе Ан-158 (модификация Ан-148) с грузоподъемностью в 18 тонн. Самолет имеет полностью герметичную грузовую кабину и два реактивных двигателя.

Дальность полета до 5,5 тыс. км, скорость — 825 км/ч, высота полета составляет 12 км, стоимость единицы — 40−70 млн дол. Самолет предназначен прежде всего для перевозки людей, техники, груза, десантирования парашютистов, а также медицинской эвакуации раненых и пострадавших.

Напомним, в декабре 2020 года Министерство обороны и «Антонов» подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве самолетов для Вооруженных сил Украины.