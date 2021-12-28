«Антонов» викотив перший АН-178 для армії – в нього повністю цифрове управління

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На державному підприємстві «Антонов» у Києві представили серійний військово-транспортний літак Ан-178−100Р.

Він став першим повітряним судном українського виробництва, прийнятим на озброєння за час Незалежності. Заходи з нагоди викатки літака відбулися у вівторок, 28 грудня. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Літак Ан-178−100Р створено на базі сучасних світових інформаційних технологій. Він оснащений сотнями електронних обчислювачів, які дозволяють інтегрувати всі системи та датчики.

До створення повітряного судна долучилися понад 30 українських підприємств. Вони виготовили 177 видів комплектуючих виробів для цього літака. В обладнанні також задіяні іноземні постачальники з Європи, США, Канади.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що таких літаків буде випущено не лише три, як передбачено контрактом для Збройних сил України, а більше.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що військові готові до прийому першого за роки незалежності України літака Ан-178−100Р.

Ан-178 — транспортний літак на базі Ан-158 (модифікація Ан-148) з вантажопідйомністю у 18 тонн. Літак має повністю герметичну вантажну кабіну і два реактивні двигуни.

Дальність польоту до 5,5 тис. км, швидкість — 825 км/год, а висота польоту складає 12 км, вартість одиниці — 40−70 млн дол. Літак призначений насамперед для перевезення людей, техніки, вантажу, десантування парашутистів, а також медичної евакуації поранених та постраждалих.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Міністерство оборони та «Антонов» підписали меморандум про співпрацю у будівництві літаків для Збройних сил України.