Ілля Кива, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n165020-kyva-skabeieviy-rosiya-viddala-ukrayinu-ale-i-zabrala-krym-teper-pryyshla-za-vsim.html

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Ілля Кива, народний депутат із ОПЗЖ, вважає, що Україна має бути частиною «єдиного слов’янського союзу» з Росією і разом протистояти Заходу.

Про це нардеп заявив в ефірі ток-шоу «60 хвилин» відомої російської пропагандистки Ольги Скабеєвої на телеканалі «Росія 1».

Сьогодні, через 10 років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Про права на ту територію, яка, як я вважаю, має перебувати в одному союзі. Нашому слов’янському союзі. Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу, — заявив Кива. — Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а за вісім років ви прийшли за всім.

На уточнювальне питання Скабеєвої про те, чи Кива, часом, не переїхав до Росії і вже звідти робить такі резонансні заявив, нардеп зазначив, що говорить не про РФ, а про слов’янські народи.

Ми зараз говоримо не про Російську Федерацію, ми говоримо про слов’янські народи, які зобов’язані возз'єднатися і бути тією силою, яка протистоїть Заходу, — заявив він.



Нагадаємо, у жовтні щодо Киви відкрили кримінальне провадження за привітання ним президента країни-агресора Володимира Путіна.