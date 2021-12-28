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Ракурс

Приватний літак впав на житлові будинки в США — відео аварії

28 гру 2021, 16:19
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У США сталася авіакатастрофа з приватним літаком — повітряний транспорт зазнав аварії та впав на житловий район на півдні штату Каліфорнія.

10-місний літак прямував до найближчого аеропорту Гіллеспі. Про це повідомляє телеканал Fox News.

Поки невідомо, скільки пасажирів було на борту, але в процесі аварії тих, хто вижив, не залишилося. Через аварію відключилася електрика у 2500 громадян у цьому районі.

Під час падіння літака було пошкоджено один приватний будинок, ніхто з жителів району не постраждав. Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті повідомили про початок розслідування авіакатастрофи.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в авіакатастрофі на Прикарпатті загинув професійний льотчик, інструктор і власник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк. Також загинули троє іноземців, які перебували в літаку.

Джерело: Fox News

Джерело: Ракурс


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