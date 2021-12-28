https://racurs.ua/n165019-chastnyy-samolet-upal-na-jilye-doma-v-ssha-video-krusheniya.html

Ракурс

В США произошла авиакатастрофа с частным самолетом — воздушный транспорт потерпел крушение и упал на жилой район на юге штата Калифорния.

10-местный самолет направлялся к близлежащему аэропорту Гиллеспи. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Пока неясно, сколько пассажиров было на борту, но в ходе аварии выживших не осталось. Из-за аварии отключилось электричество у 2500 граждан в этом районе.

При падении самолета был поврежден один частный дом, никто из жителей района не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте сообщили о начале расследования авиакатастрофы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в авиакатастрофе на Прикарпатье погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Также погибли трое иностранцев, находившихся в самолете.

Источник: Fox News