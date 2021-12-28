Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России запустили сервис по поздравлению умерших с Новым годом

В России запустили сервис по поздравлению умерших с Новым годом

28 дек 2021, 16:14
999

Новый год 2022 через несколько дней будут отмечать в мире. В России ритуальные службы открыли сервис по поздравлению умерших с Новым годом.

Акцию «Письмо усопшим 2022» запустил союз ритуальных организаций «Наследие». Об этом сообщила администрация службы на своих страницах в соцсетях.

Как объяснили в компании, человек может отправить электронное письмо с поздравлением и пожеланиями умершему родственнику на почту вымышленного персонажа Dead Morose.

Письма от родственников усопших нигде публиковаться не будут, а после ответа будут удалены, заверили в службе. Отправить письма усопшим можно до 14 января.

Представители ритуальной службы рассказали журналистам, что на сообщения отвечают живые люди, а не бот. Сотрудники говорят, что писем поступает много.

В компании отметили, что Dead Morose помогает психологически облегчить потерю близких.


Каждому отвечаем индивидуально. По ночам пишут больше. Отвечаем всем по мере поступления писем, никого не оставляли. Негатива вообще нет. У нас хватает штата — большая компания. Прежде чем эту кампанию проводить, мы, конечно, сели и переговорили. Были готовы к разным моментам, — рассказали работники сервиса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров