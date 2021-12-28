В России запустили сервис по поздравлению умерших с Новым годом

https://racurs.ua/n165018-v-rossii-zapustili-servis-po-pozdravleniu-umershih-s-novym-godom.html

Ракурс

Новый год 2022 через несколько дней будут отмечать в мире. В России ритуальные службы открыли сервис по поздравлению умерших с Новым годом.

Акцию «Письмо усопшим 2022» запустил союз ритуальных организаций «Наследие». Об этом сообщила администрация службы на своих страницах в соцсетях.

Как объяснили в компании, человек может отправить электронное письмо с поздравлением и пожеланиями умершему родственнику на почту вымышленного персонажа Dead Morose.

Письма от родственников усопших нигде публиковаться не будут, а после ответа будут удалены, заверили в службе. Отправить письма усопшим можно до 14 января.

Представители ритуальной службы рассказали журналистам, что на сообщения отвечают живые люди, а не бот. Сотрудники говорят, что писем поступает много.

В компании отметили, что Dead Morose помогает психологически облегчить потерю близких.