В Омске ритуальная служба открыла сервис по приветствию умерших, фото: «Наследие»

https://racurs.ua/n165017-dead-morose-novogodnie-pozdravleniya-umershim-nachali-otpravlyat-v-rossii.html

Ракурс

В России в городе Омске союз ритуальных организаций «Наследие» открыл сервис по поздравлению умерших с Новым годом под названием «Письмо усопшим 2022».

На письма отвечает Dead Morose, сообщает издание «Подъём».

Отмечается, что, по мнению сотрудников фирмы, подобная акция поможет психологически облегчить потерю близких.

На ответные электронные письма с поздравлениями и пожеланиями умершим отвечает вымышленный персонаж — Dead Morose. В ритуальной организации утверждают, что уведомления нигде не публикуют и удаляют после ответа.

Ритуальщики отмечают, что на письма отвечает не бот, а живой человек.

Каждому отвечаем индивидуально. По ночам пишут больше. Отвечаем всем по мере поступления писем, никого не оставляли, — рассказали в компании в комментарии изданию. — Прежде чем эту кампанию проводить, мы, конечно, сели и переговорили. Были готовы к разным моментам.

Отмечается, что писем поступает очень многое.

Мы не ожидали, что будет столько. Негатива вообще нет. Слава богу, никто не пишет какие-то гадости. Всё как-то на самом деле очень душевно получилось, — отметили в компании.



Напомним, в мае в России провели соревнования по копанию могил на скорость.

Источник: «Подъём»